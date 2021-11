Ifo-Index

Deutsche Wirtschaft wegen Corona immer pessimistischer

24.11.2021, 10:45 Uhr | rtr

Arbeiter im Maschinenbau (Symbolbild): Besonders die deutsche Industrie leidet unter den aktuellen Lieferproblemen. Viele Manager glauben: Das wird sich auch im kommenden Jahr nicht verändern. (Quelle: industryview/Thinkstock by Getty-Images)

Die deutsche Wirtschaft hat der Optimismus verlassen: Zum fünften Mal in Folge sinkt der Ifo-Geschäftsklimaindex. Den Firmenlenkern bereiten die Lieferengpässe und die vierte Coronawelle Sorgen.

Die Stimmung von Top-Managern in Deutschland hat sich im November den fünften Monat in Folge eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 96,5 Punkte von 97,7 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte.



Von Reuters befragte Fachleute hatten nur einen Rückgang auf 96,6 Punkte erwartet. "Lieferengpässe und die vierte Coronawelle machen den Unternehmen zu schaffen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Chefinnen und Chefs bewerteten die Lage ihrer Firmen skeptischer als zuletzt und blickten auch weniger optimistisch nach vorn.

Für das laufende Quartal erwarten Ökonomen eine langsamere Konjunkturerholung und einige Experten sogar ein Schrumpfen der Wirtschaft, während die Bundesbank weitgehend mit einer Stagnation rechnet. Als Konjunkturbremse gelten vor allem die Lieferengpässe, steigende Corona-Infektionen und höhere Energiepreise.