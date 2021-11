Pilotprojekt startet

Douglas kooperiert mit 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas

25.11.2021, 11:57 Uhr | rtr

Eine Douglas Filiale (Symbolbild): In Hamburg können die Produkte bald per Schnell-Kurier geshoppt werden. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Weihnachtsgeschenk in letzter Minute: In Kooperation mit dem Lieferdienst Gorillas bringt Douglas das Lieblingsparfüm in zehn Minuten nach Hause – vorerst aber nur in einer Großstadt.

Die Parfümeriekette Douglas und der Lieferdienst Gorillas testen für das Weihnachtsgeschäft eine Zusammenarbeit in Hamburg. Das Pilotprojekt in der Hansestadt starte am 26. November und sei zunächst bis Jahresende konzipiert, teilt Douglas mit.



Das Berliner Start-up werde 25 Produkte aus dem Douglas-Sortiment wie Parfüm, Kosmetik, Make-up oder auch Kerzen zu den Kunden bringen.



Gorillas liefert vor allem Lebensmittel aus und verspricht eine Zustellung durch Fahrradkuriere innerhalb von zehn Minuten. Zuletzt war das Unternehmen in Kritik geraten, da es die Bildung eines Betriebsrates stark behinderte. Douglas setzt auf Wachstum im E-Commerce-Geschäft.