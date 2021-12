Börsendebüt

Daimler Truck ist jetzt im Dax – und 23 Milliarden Euro wert

10.12.2021, 09:27 Uhr | dpa

Die Daimler Truck Holding an der Frankfurter Börse (Symbolbild): Am Freitagmorgen gibt die Firma ihr Börsendebüt. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Daimler hat seine Truck-Sparte an die Börse gebracht. Der Nutzfahrzeughersteller soll so profitabler werden. Der Dax hat dadurch kurzfristig einen Wert mehr als üblich.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist bei seinem Debüt an der Frankfurter Börse mit 23 Milliarden Euro bewertet worden. Ein Händler auf dem Börsenparkett stellte den ersten Kurs am Freitag mit 28 Euro fest. Für das Unternehmen sei es ein historischer Tag, sagte Vorstandschef Martin Daum am Freitag in Frankfurt.

Das Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde zu Monatsbeginn aus dem Daimler-Konzern herausgelöst und soll als unabhängiger Hersteller profitabler werden. Mercedes-Lkw und -Autos fahren damit erstmals auf getrennten Wegen.

Daimler-Konzernchef Ola Källenius sagte, die Aufspaltung solle "das volle Potenzial beider Unternehmen freisetzen und entscheidenden Mehrwert für alle Seiten schaffen". Er hatte bereits angekündigt, bei den Autos Mercedes-Benz als Luxusmarke zu profilieren. "Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen und bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die Führung zu übernehmen", sagte er nach Angaben seines Unternehmens in Frankfurt.

Der Aktienkurs der Daimler AG lag mit 73,20 Euro um 15 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Für die Aktionäre, die für je zwei ihrer Daimler-Aktien ein Daimler-Truck-Papier zusätzlich ins Depot gebucht bekamen, hat sich die Abspaltung gelohnt. Rechnerisch haben sie nun 87,20 Euro auf dem Konto; die Daimler-Aktie hatte am Donnerstag mit 86,18 Euro geschlossen.

Mit der Abspaltung der Daimler Truck Holding von der Daimler AG ist eine Anpassung im Dax und im EuroStoxx 50 notwendig, wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte.



Dax hat für einen Tag 41 Werte

Daimler Truck ist daher am Freitag, 10. Dezember, für einen Tag in beiden Indizes gelistet, um die Abbildbarkeit des Index für Investoren zu gewährleisten. Der Dax wird somit für einen Tag mit 41 Werten berechnet. Der EuroStoxx hat an diesem Tag dadurch 51 Werte. Solch ein Schritt ist im Dax nicht ungewöhnlich und kam in der Vergangenheit bei Konzernabspaltungen schon mehrfach vor.

Daimler Truck ist ein wichtiger Spieler in der Branche und aus eigener Sicht sogar weltweit größter Hersteller von Lkw und Bussen. Das Unternehmen und Branchenkonkurrenten stehen unter Druck, den Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben zu meistern. Daimler Truck setzt dabei auf Brennstoffzelle und Batterie.