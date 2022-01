Höchster Wert seit 1993

Inflation klettert 2021 in Deutschland auf mehr als 3 Prozent

19.01.2022, 12:03 Uhr | dpa

Einkauf in der Corona-Pandemie (Symbolbild): Die Inflation stieg im vergangenen Jahr so stark an wie seit Mitte der 90er-Jahre nicht mehr. (Quelle: : Drazen Zigic/Thinkstock by Getty-Images)