Spendenprogramme

So können Sie den Menschen in der Ukraine helfen

03.03.2022, 16:43 Uhr | neb, t-online

Angesichts der Nachrichten aus der Ukraine fühlen sich viele Menschen hierzulande machtlos. Wenigstens mit einer Spende möchten sie helfen. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl an Hilfsorganisationen.

Die Folgen des russischen Überfalls sind verheerend. In der Ukraine gibt es Hunderte Toten und Verletzten, darunter viele Zivilisten. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht, sie brauchen Hilfe.

Große Organisationen haben dafür Spendenkonten eingerichtet, in sozialen Netzwerken machen Nutzer zudem auf lokale Organisationen aufmerksam. Hier haben wir vertrauenswürdige Anlaufstellen für Spenden zusammengefasst:

Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe ist ein Zusammenschluss der katholischen Hilfsorganisation Caritas international, dem Deutschen Roten Kreuz, UNICEF sowie der Katastrophenhilfe der evangelischen Diakonie. Das Aktionsbündnis ist in zahlreichen Krisenregionen auf der ganzen Welt aktiv und engagiert sich auch in der Ukraine.

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Stichwort: ZDF Nothilfe Ukraine

Online-Spenden können Sie hier einreichen: aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen setzt sich in vielen Ländern für die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger ein. Die Organisation ist seit 2014 in der Ukraine tätig und betreut im Osten des Landes unter anderem ein HIV-Projekt und bietet ambulante Sprechstunden an. Zudem setzt sich Ärzte ohne Grenzen dafür ein, dass Menschen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und Medikamenten haben.



Ärzte ohne Grenzen e.V.

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00

BIC: BFSWDE33XXX

Online-Spenden können Sie hier einreichen: aerzte-ohne-grenzen.de

Das Deutsche Medikamentenhilfswerk "Action Medeor" bezeichnet sich selbst als "Notfallapotheke der Welt". Erste Krankenhäuser aus der Ukraine hätten nach Angaben der Organisation bereits um Hilfslieferungen gebeten. Action Medeor habe daraufhin eine Lieferung von Medikamenten und Verbandsmaterialien im Wert von 10.000 Euro an die Ukraine zugesagt.

Action Medeor

IBAN: DE78 3205 0000 0000 0099 93

BIC: SPKRDE33XXX

Stichwort: Ukraine

Online-Spenden können Sie hier einreichen: www.medeor.de/Ukraine

Die internationale Hilfsorganisation Save the children bietet Kindern und ihren Familien in Krisengebieten auf der ganzen Welt humanitäre Hilfe an. Seit 2014 ist Safe the children auch im Osten der Ukraine tätig, wo nach Angaben der Organisation seit acht Jahren mehr als 400.000 Kinder Hilfe benötigen. Nun weitet die Organisation die Hilfe auf die gesamte Ukraine aus und hat dafür einen Spezialfonds Ukraine eröffnet.



Am einfachsten können Sie online an Save the children spenden unter: savethechildren.de

Die NGO Unicef hat anlässlich des Kriegs in der Ukraine zudem einen Hilfsfonds eingerichtet, der den 7,5 Millionen Kindern in dem zweitgrößten Land Europas in der Krisensituation helfen soll. "Die Situation für die Kinder ist dramatisch", sagt Michaela Bauer, stellvertretende Leiterin von Unicef Ukraine. "Es fehlt an allem. Besonders Familien mit Kindern auf der Flucht brauchen dringend Wasser, Nahrung und medizinische Hilfe."

Die Hilfsorganisation unterstützt Familien auf der Flucht daher unter anderem mit Hygieneartikeln, Handtüchern und Decken, Gasbrennern zum Warmhalten, Batterien, etwa für Taschenlampen Treibstoff und Erste-Hilfe-Kästen.



Sie können für das Projekt online spenden unter: www.unicef.de

In der aktuellen Krise ist es besonders schwer, den Inhalt von neuen Nachrichten aus dem Krisengebiet zu bewerten. Die Zeitung "Kyiv Independent" ist die älteste englischsprachige Zeitung und berichtet seit 1995 aus der ukrainischen Hauptstadt über die Ereignisse.



Die Zeitung hat für ihre Arbeit etwa Auszeichnungen der Universität Minnesota bekommen und gilt laut einer Studie aus dem Jahr 2013/2014 als die am häufigsten zitierte ukrainische Quelle in amerikanischen und europäischen Medien. "Kyiv Independent" berichtet auch auf Twitter über die Ukraine-Krise.



Der "Kyiv Independent" nimmt Spendengelder über die Portale Patreon und Go fund me entgegen.



Die NGO "Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen. Insgesamt 20 Organisationen bündeln hier im Katastrophenfall ihre Kapazitäten.



Sie sprechen sich vor Ort ab, um Überschneidungen zu vermeiden und Lücken in der Versorgung gezielt zu füllen. Der Schirmherr der Organisation ist der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler.

Aktuell bereitet Aktion Deutschland Hilft auch Hilfspaket für die Bevölkerung in der Ukraine-Krise vor und bittet dafür um Spendengelder.

Aktion Deutschland Hilft

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Spendenstichwort: Nothilfe Ukraine





In den vergangenen acht Jahren haben sich auch viele lokale Hilfsorganisationen in der Ukraine gebildet. Diese haben meist nur Facebook-Gruppen oder privat gestaltete Websites und sind häufig nicht als NGO registriert.

Sie versorgen meist eine bestimmte Region mit medizinischer Hilfe oder auch militärischer Ausrüstung. Auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Reddit finden Sie Verweise auf solche Gruppen. Die Spenden werden oft über inoffizielle Kanäle wie private Paypal-Konten gesammelt.



Ob Sie direkt bei einer solchen privaten Gruppe spenden möchten, müssen Sie selbst entscheiden. Ihre Hilfe könnte so direkt in einer Region ankommen, die großen Verwaltungskosten, die bei größeren Organisationen entstehen, dürften hier auch entfallen. Allerdings haben Sie keine Sicherheit, wie seriös die Gruppe ist, an die Sie spenden, und wofür das Geld tatsächlich verwendet wird.

Bei NGOs wie Save the Children, Unicef oder Ärzte ohne Grenzen können Sie die Arbeit in jährlichen Transparenzberichten verfolgen. Zudem zeigen diese auf ihren Seiten, wie diese Organisationen die Hilfsgelder verwenden. Auch steuerlich können Sie Ihre Spende nur absetzen, wenn Sie bei einer offiziell anerkannten NGO eingeht.