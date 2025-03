Spenden, Riester-Beiträge und noch einiges mehr: Wer Sonderausgaben in seiner Steuererklärung geltend macht, spart ordentlich Steuern . Zwar berücksichtigt das Finanzamt in jedem Fall einen Pauschbetrag, die tatsächlichen Ausgaben liegen aber oft deutlich höher.

Was zählt zu Sonderausgaben?

Wo trage ich die Sonderausgaben ein?

Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung gehören in die Anlage Vorsorgeaufwand . Sonderausgaben wie etwa Kirchensteuer, Spenden, Beiträge zu politischen Parteien und unabhängigen Wählervereinigungen oder Ausgaben für ein Erststudium oder die erste Berufsausbildung sind in die Anlage Sonderausgaben einzutragen.

In der Anlage Kind vermerken Eltern Kita- oder Hortgebühren sowie Schulgeld. Gleiches gilt für Beiträge, die fürs Kind in Sachen Krankenkasse anfielen – auch dann, wenn das Kind selbst Versicherungsnehmer ist.

Unterhalt an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner gehören in die Anlage Unterhalt . Und Riester-Sparer benötigen die Anlage AV .

In welcher Höhe kann ich Sonderausgaben absetzen?

"Der Steuerzahler trägt jeweils die Kosten ein, die er getragen hatte", erklärt Bauer. Allerdings erkennt der Fiskus sie nicht immer in vollem Umfang an. In welcher Höhe etwas abzugsfähig ist, hängt von der Art der Sonderausgaben ab.

Vorsorgeaufwendungen

Rentenbeiträge berücksichtigt das Finanzamt seit dem 1. Januar 2023 in voller Höhe. Zuvor war das nur anteilig möglich. Allerdings gibt es einen Höchstbetrag. Dieser ist aber so hoch, dass Sie ihn nicht erreichen, wenn Sie ausschließlich Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Für das Steuerjahr 2024 gilt für Singles eine Grenze von 27.566 Euro. Haben Sie zusätzlich Beiträge in die Rürup-Rente gezahlt, könnte der Höchstbetrag jedoch nicht mehr ausreichen.