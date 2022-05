Auch Folge des Ukraine-Krieges

Der Branchen-Boom führe dazu, dass auch Nicht-Containerschiffe zum Transport der Metallboxen eingesetzt würden, alte Schiffe länger genutzt und Wartungsintervalle nicht eingehalten würden, so Allianz-Experte Heinrich. Das berge Risiken – und nun komme noch der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen hinzu. Im Schwarzen Meer seien bereits Schiffe verloren gegangen, andere säßen in den Häfen in der Ukraine fest.