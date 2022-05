Aktualisiert am 11.05.2022 - 14:12 Uhr

Aktualisiert am 11.05.2022 - 14:12 Uhr

Die britische Werbeaufsicht (ASA) hat eine Aktion des Sportartikelherstellers Adidas f├╝r Sport-BHs kritisiert, weil darin nackte Br├╝ste zu sehen sind. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch.

In der Werbekampagne im Februar waren schachbrettartig die entbl├Â├čten Oberk├Ârper Dutzender Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Hautfarbe abgebildet. Zu sehen waren jedoch nur die Torsos. Dazu hie├č es: "Wir glauben, dass weibliche Br├╝ste in allen Formen und Gr├Â├čen Halt und Komfort verdienen." Ein neuer Sport-BH werde daher in 43 verschiedenen Ausf├╝hrungen angeboten. Die Kampagne war sowohl ├╝ber Twitter als auch auf Plakaten zu sehen.