F├╝r 9 Euro den ├Âffentlichen Nahverkehr in den St├Ądten und den Regionalz├╝gen der Deutschen Bahn nutzen: Das Konzept findet bei vielen Menschen Anklang. Mehr als eine Million Menschen haben bereits ein 9-Euro-Ticket gekauft, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Der Verkauf bei der DB war erst am Montagmorgen gestartet.