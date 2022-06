Die aus den traditionsreichen Nordseewerken hervorgegangene Emder Werft Fosen Yard ist insolvent. Ein entsprechender Insolvenzantrag sei am Mittwoch eingegangen, sagte ein Sprecher des zust├Ąndigen Amtsgerichtes in Aurich.

Zuletzt sollte zudem ein Auftrag f├╝r den Bau von sechs neuen Frachtschiffen neuen Schwung in den Schiffbau am Standort Emden bringen. Der Bau der Schiffe sollte fr├╝heren Angaben zufolge in diesem Fr├╝hjahr starten ÔÇô warum es nun nicht dazu kam, blieb am Mittwoch offen. Vertreter von Fosen Yard in Emden waren zun├Ąchst nicht zu erreichen.