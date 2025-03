Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe

Aktualisiert am 17.03.2025 - 10:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Filiale von Forever 21 (Symbolbild): Vor sechs Jahren musste das Unternehmen schon einmal Insolvenz anmelden (Quelle: IMAGO/Image of Sport/imago-images-bilder)

Forever 21 meldet erneut Insolvenz an. Die Online-Konkurrenz setzt dem Unternehmen zu.

Der US-Fast-Fashion-Einzelhändler Forever 21 hat zum zweiten Mal innerhalb von sechs Jahren Insolvenz beantragt. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben durch schwindende Besucherzahlen in den Einkaufszentren und die zunehmende Konkurrenz durch Onlinehändler unter Druck geraten.

Die Geschäfte und die Webseite sollen dem Unternehmen zufolge in den USA geöffnet bleiben, und der internationale Betrieb sei nicht beeinträchtigt. Die geschätzten Vermögenswerte von Forever 21 belaufen sich auf 100 bis 500 Millionen Dollar, wie aus den bei einem Gericht in Delaware eingereichten Papieren hervorgeht. Die Verbindlichkeiten liegen zwischen einer und fünf Milliarden Dollar. In dem Antrag werden bis zu 25.000 Gläubiger genannt.