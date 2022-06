Ein Beispiel f├╝r dieses Dilemma ist etwa die Agrarbranche. So sind die Preise f├╝r gewisse Agrarprodukte wie Milch, Kartoffeln oder Getreide in den vergangenen Monaten stark gestiegen, aber die Landwirte sp├╝ren zeitgleich eine starke Belastung durch steigende Kosten. So seien die Preise f├╝r D├╝nge- und Futtermittel sowie Diesel im hohen Ma├če angestiegen, erkl├Ąrt der Bauernverbandschef Joachim Rudwiek ÔÇô und stellt steigende Preise in Aussicht.



"Die Landwirte k├Ânnten die massiven Kostensteigerungen nicht allein schultern. Sie m├╝ssen auch an die Verbraucher weitergegeben werden", sagt Rukwied in der "Augsburger Allgemeinen" am Donnerstag. Die bisherigen Preiserh├Âhungen seien nicht bei den Bauern angekommen, sondern in gro├čen Teilen im Handel verblieben.