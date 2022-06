Rohrkrepierer Tankrabatt: Weil die Preise an der ZapfsĂ€ule weiter hoch sind, will Wirtschaftsminister Habeck das Kartellrecht verschĂ€rfen. Der bekannte Ökonom Michael HĂŒther hĂ€lt das fĂŒr den falschen Weg.

"Der Tankrabatt war ein Fehlgriff mit Ansage", so der Ökonom im GesprĂ€ch mit t-online. "Deshalb jedoch jetzt das Kartellrecht anzufassen, ist nicht sinnvoll. Es grenzt an WillkĂŒr, wenn der Minister das Kartellrecht ohne einen echten Befund fĂŒr ein Fehlverhalten der Unternehmen anpassen will. Eine Argumentation, die auf GefĂŒhlen basiert, geht nicht."