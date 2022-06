"Beim Diesel haben die Tankstellen ihn zu 100 Prozent weitergegeben, also 17 Cent Steuersenkung je Liter", sagte Ifo-Forscher Florian Neumeier am Dienstag laut Mitteilung. "Beim Super Benzin waren es 29 bis 30 Cent von den 35 Cent Steuersenkung, also 85 Prozent."

Neumeier hat fĂŒr seine Berechnung, die er gemeinsam mit Ifo-PrĂ€sident Clemens Fuest durchgefĂŒhrt hat, die Tankstellenpreise vor und nach dem 1. Juni, dem Tag der Steuersenkung, betrachtet und mit jenen an französischen ZapfsĂ€ulen verglichen. Dabei nahmen die beiden an, dass die Preise in Deutschland ohne den Tankrabatt einer Ă€hnlichen Entwicklung gefolgt wĂ€ren wie in Frankreich, wo die Steuern nicht geĂ€ndert wurden.