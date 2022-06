Aktualisiert am 16.06.2022 - 10:44 Uhr

Ein E-Zigaretten-Branchenb├╝ndnis zieht vor das Bundesverfassungsgericht (BVG), um in den kommenden Jahren Steuererh├Âhungen zu verhindern. "E-Zigaretten haben ein viel geringeres Schadenspotenzial als Tabakzigaretten und werden nun trotzdem steuerlich gleichgesetzt ÔÇô das ist unverh├Ąltnism├Ą├čig und falsch", sagte der Vorsitzende des "B├╝ndnisses f├╝r Tabakfreien Genuss", Dustin Dahlmann, der dpa.

Das Gesetz, das das E-Zigaretten-B├╝ndnis f├╝r verfassungswidrig h├Ąlt, sieht f├╝r gew├Âhnliche Glimmst├Ąngel eher moderate Steuererh├Âhungen vor. F├╝r elektronische Zigaretten geht es hingegen steil nach oben: Bisher fiel beim Kauf der Fl├╝ssigkeiten (Liquids), die verdampft und inhaliert werden, nur Mehrwertsteuer an. Nun kommt noch die Tabaksteuer hinzu.

Preissteigerung von 77 Prozent bis 2026

In mehreren Stufen steigt die Tabaksteuer an: Ab dem 1. Juli sind es 16 Cent pro Milliliter Liquid, bis 2026 erh├Âht sich die Steuer in mehreren Schritten auf 32 Cent. Nach Berechnung des Branchenb├╝ndnisses verteuert sich dadurch ein 10-Milliliter-Liquid von den derzeit ├╝blichen 4,95 Euro auf 8,76 Euro ÔÇô dies ist inklusive der Mehrwertsteuer und unter der Annahme, dass Hersteller und H├Ąndler auf gleichbleibende Netto-Eink├╝nfte setzen. Das w├Ąre eine steuerbedingte Preissteigerung von 77 Prozent.