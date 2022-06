Hohe Inflation IG Metall will zwischen sieben und acht Prozent mehr Lohn fordern Von rtr , fho Aktualisiert am 20.06.2022 - 16:06 Uhr Lesedauer: 2 Min. Streik der IG Metall in Bochum (Symbolbild): Die Gewerkschaft will in ihren Verhandlungen zwischen sieben und acht Prozent mehr Lohn fordern. (Quelle: Ying Tang/imago-images-bilder)

Die Gewerkschaft IG Metall geht mit der Forderung nach sieben bis acht Prozent mehr Lohn in die nĂ€chste Tarifrunde. Als BegrĂŒndung geben sie die gute Auftragslage der Unternehmen an.

In der Tarifrunde fĂŒr die BeschĂ€ftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall 7 bis 8 Prozent mehr Geld fordern. Eine entsprechende Empfehlung beschloss der Gewerkschaftsvorstand, wie der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann am Montag in Frankfurt sagte.

Die Empfehlung ist noch nicht die endgĂŒltige Forderung. Diese wird am 30. Juni in den regionalen Tarifkommissionen diskutiert. Dabei gehe es um eine konkrete Zahl innerhalb der Bandbreite von 7 bis 8 Prozent, sagte Hofmann. Am 11. Juli will der IG-Metall-Vorstand ĂŒber die endgĂŒltige bundeseinheitliche Forderung entscheiden. Die Gewerkschaft peilt eine Laufzeit von zwölf Monaten an.

Aus Sicht der Gewerkschaft ist es nach den zurĂŒckliegenden Corona-AbschlĂŒssen angesichts der guten Auftragslage vieler Unternehmen und hoher Gewinne an der Zeit, dass die Löhne und GehĂ€lter dauerhaft erhöht wĂŒrden. Die hohe Inflation und rasant steigende Preise fĂŒr Gas und Strom könne die Tarifpolitik aber nicht allein ausgleichen. Dazu sei ein weiteres Entlastungspaket der Bundesregierung nötig. Dennoch liegt der angepeilte Lohnkorridor genau in der GrĂ¶ĂŸenordnung der aktuellen Inflation. Im Mia lag diese in Deutschland bei 7,9 Prozent.