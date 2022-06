Aktualisiert am 23.06.2022 - 10:07 Uhr

Aktualisiert am 23.06.2022 - 10:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die geburtenstarke Boomer-Generation wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Hinterlassen werden sie einen drastischen Personalmangel, der die Wirtschaft bedroht.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet in den kommenden Jahren mit einem eklatanten Personalmangel in der deutschen Wirtschaft. Bis zum Jahr 2031 w├╝rden insgesamt f├╝nf Millionen Arbeitskr├Ąfte fehlen, berichtete die "Bild" am Donnerstag unter Berufung auf Prognosen des IW.