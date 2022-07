Energiekrise: Strompreise steigen weiter – trotz Wegfalls der EEG-Umlage

Umgekehrt heißt das aber auch: Eine saftige Erhöhung würde die eigentliche Entlastung zunichtemachen, was vielfach auch der Fall ist. So wurden auch für August bereits 25 Erhöhungen im Schnitt um 14,4 Prozent angekündigt.

Diese Versorger heben Preise besonders kräftig an

Die Preise zum Juni am stärksten angehoben hat der Grundversorger ÜZ Mainfranken (um 965 Euro für die Musterfamilie). Zum Juli führen die Stadtwerke Ludwigslust-Grabow die Liste der Preiserhöhungen an (mit einem Plus von 952 Euro für die Musterfamilie), zum August die Stadtwerke Neustadt am Rübenberge aus Niedersachsen (eine Anhebung von 389 Euro für die Musterfamilie).