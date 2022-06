Ifo: Unternehmen leiden noch bis 2023 unter Materialknappheit und Lieferproblemen

Die Unternehmen in der deutschen Industrie rechnen noch bis ins kommende Jahr hinein mit Materialknappheit. Wie das M├╝nchner Ifo-Institut am Mittwoch auf Grundlage einer Umfrage mitteilte, erwarten die Firmen im Schnitt noch zehn Monate lang Probleme. Im Juni klagten 74,1 Prozent der Firmen ├╝ber Engp├Ąsse und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Im Mai waren es 77,2 Prozent.

Laut Ifo geht keine Branche davon aus, dass sich die Lieferprobleme in diesem Jahr aufl├Âsen werden. Am k├╝rzesten ist die erwartete Dauer mit gut sieben Monaten in der Metallerzeugung und -bearbeitung, am l├Ąngsten in der Getr├Ąnkeindustrie mit gut 13 Monaten.