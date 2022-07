Leysieffer: Pralinenhersteller aus Osnabrück ist pleite

Der Pralinenhersteller Leysieffer aus Osnabr├╝ck ist erneut insolvent. Das Amtsgericht Osnabr├╝ck ordnete am vergangenen Freitag eine vorl├Ąufige Insolvenzverwaltung an, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Grund f├╝r die Insolvenz sind laut Insolvenzverwalter Liquidit├Ątsschwierigkeiten. "In den vergangenen Monaten verzeichnete das Unternehmen einen erheblichen Umsatzr├╝ckgang", hei├čt es in der Mitteilung. Hinzu seien die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten gekommen, sowie die Folgen der Corona-Pandemie.

Insolvenzgeld wurde abgelehnt

Auch Gesch├Ąftsf├╝hrerin Anna Winkler hofft, dass die Arbeitsagentur das Insolvenzgeld noch auszahlen wird, damit auch die Filialen wieder ge├Âffnet werden k├Ânnten. "Eine solche Entscheidung m├╝sste allerdings sehr bald bereits in den n├Ąchsten Stunden, max. wenigen Tagen erfolgen, weil anderenfalls die Wiederaufnahme des Gesch├Ąftsbetriebs kaum noch m├Âglich sein d├╝rfte", so Winkler in einer Mitteilung.