Gaskrise | Jetzt stürmen die Deutschen den Brennholzhandel – "Es herrscht Panik"

Aktualisiert am 13.07.2022 - 11:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Holzöfen und Brennholz sind im Zuge des Ukraine-Kriegs bundesweit Mangelware geworden. Ofenbauer und Installateure können sich nach Branchenangaben kaum retten vor Aufträgen besorgter Kunden, die eine zusätzliche Heizmöglichkeit in Haus oder Wohnung einbauen wollen. Entsprechend viel Zeit müssen derzeit auch Menschen mitbringen, die einen Holzofen installieren möchten.

"Dass dann in diesem Jahr noch mit dem Einbau begonnen wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Die derzeitige Auslastung ist einfach zu groĂź. Die Betriebe arbeiten schon am Anschlag", so Ebisch weiter.