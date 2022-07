Steuerportal Elster down: "So etwas darf nicht erneut passieren"

Tats├Ąchlich hatten wir mit einem solchen Szenario in den ersten Tagen geplant. Aber: Das fragliche Bauteil war eigentlich auf bis zu 180.000 Sitzungen ausgelegt. Dass es bereits bei 60.000 Zugriffen den Geist aufgibt, war einfach nicht abzusehen. Heute Morgen wurde das Ersatzteil geliefert. Es ist auf bis zu 300.000 gleichzeitige Zugriffe ausgelegt. Ab morgen sollte also alles wie gewohnt funktionieren. Bis dahin bitten wir die B├╝rger noch um etwas Geduld.

Viele Daten, zum Beispiel die genauen Wohnfl├Ąchen, das Baujahr oder die Grundst├╝cksart liegen teilweise nicht digital vor. In dem Fall k├Ânnte nur gesch├Ątzt werden, zahlreiche Einspr├╝che w├Ąren die Folge. Da ist es besser, wenn die Grundbesitzer ihre Daten selbst einreichen. Klar ist aber auch, dass wir f├╝r die entsprechende Infrastruktur sorgen m├╝ssen ÔÇô so etwas wie vergangene Woche darf nicht erneut passieren.

Das kann man so nicht sagen. Die Grundsteuerreform ist eine Jahrhundertaufgabe. Die Steuerverwaltung ist bereits die digitalste Verwaltung in Deutschland. Trotzdem ist man auch hier noch hybrid unterwegs, manches muss noch auf Papier eingereicht werden. Insbesondere die Corona-Pandemie hat gezeigt: Wir m├╝ssen in puncto Digitalisierung noch besser werden. Damit das gelingt, fordern wir schon lange mehr Investitionen in technische Infrastruktur und Personal.