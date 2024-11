Ein Stück Pokémon-Geschichte: Pikachu Illustrator

Die Pikachu Illustrator-Karte ist das wohl wertvollste und berühmteste Sammlerstück der Pokémon-Welt. Sie wurde 1997 in Japan an die Gewinner eines Kunstwettbewerbs vergeben, den das Magazin "CoroCoro Comic" organisierte. Von den ursprünglich 39 hergestellten Exemplaren sind heute nur noch wenige erhalten, was ihren enormen Seltenheitswert erklärt.