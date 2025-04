Schon in der Antike gab es eine Währung. Diese diente als Vorbild für weitere Münzen. Erfahren Sie mehr über Ursprung und Geschichte.

Waren und Dienstleistungen wechseln gegen Geld ihren Besitzern. So weit, so bekannt. Doch haben Sie sich selbst schon einmal gefragt, welche Währung eigentlich die älteste ist? Wir zeigen, womit man einst bezahlte.

Was ist die älteste Währung der Welt?

Der Gebrauch von Drachmen geht bis in das antike Griechenland zurück. Daher gilt die Drachme als älteste Währungseinheit weltweit. Drachme bedeutet "fassen" und nimmt Bezug auf die vorab gängige Art zu zahlen. Dies waren kleine Eisenspießchen, von denen genau sechs Stück in eine Hand passten. Drachmen werden daher in "Oboloi" (Spieße) unterteilt.