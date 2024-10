Eine Wohnung in München oder Hamburg lässt sich jedes Jahr teurer verkaufen als ein Haus im ländlichen Raum. Grund: Die Nachfrage nach Wohneigentum in Städten trifft auf ein geringes Angebot, während es auf dem Land umgekehrt ist – mit Ausnahme guter Lagen von Immobilien in besonderen Regionen wie begehrten Urlaubsorten.

Auch in den sogenannten Speckgürteln großer Städte, also in gut angebundenen Kleinstädten und Gemeinden rings um Metropolen, steigen die Immobilienpreise stärker als in ländlichen Regionen.

Laut "Bundesbaublatt" ist sogar ein gegenläufiger Trend zu beobachten: In kleinen Gemeinden mit schrumpfender Bevölkerung sinken die Immobilienpreise gegen die allgemeine Teuerung in Großstädten. Wenn die Bevölkerung in einem Landkreis um ein Prozent zurückgehe, sinken die Wohnungspreise um 2,2 Prozent, zeigt eine empirische Studie des Berlin Institutes für Bevölkerung und Entwicklung.

Unterschiede nach Bausubstanz

Ein weiteres Kriterium für den Wert von Immobilien ist die Bausubstanz. Neuere Immobilien sind in der Regel besser vor Inflation geschützt als sanierungsbedürftige Objekte. Ein ungedämmtes Haus mit Gasheizung erzielt am Markt unterdurchschnittliche Preise als ein Objekt mit modernster Wärmedämmung, einem Fernwärmeanschluss oder einer Wärmepumpe.

Zudem bieten vermietete Immobilien einen besseren Inflationsschutz als selbstgenutzte, da Mieteinnahmen mit der Inflation steigen können.

Preisschwankungen oft stark

So wie die Wertentwicklung auch bei anderen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Gold schwankt, variieren die Renditen bei Immobilien von Jahr zu Jahr stark. Aufgrund der hohen Inflation sind beispielsweise die Preise für Häuser und Wohnungen zwischen 2022 und 2024 stark gesunken.

Der Immobilienpreis für Eigentumswohnungen entwickelte sich laut Schwäbisch Hall im Schnitt von rund 314.000 Euro im April 2022 bis August 2024 auf 275.000 Euro – ein Rückgang um 12 Prozent. Für Bestandshäuser ging es von durchschnittlich 418.000 Euro auf 357.000 Euro nach unten. Das entspricht einem Rückgang von etwa 14,5 Prozent.

Der Immobilienboom der vergangenen Jahre ist damit vorbei. Vor dem Hintergrund niedriger Zinsen sind die Preise für Wohnimmobilien laut Statistischem Bundesamt zwischen 2015 und 2022 bundesweit um knapp 63 Prozent gestiegen. Für Wohnungen in den sieben größten Großstädten stiegen die Preise sogar um 72 Prozent.

Dennoch: Die Historie zeigt, dass Immobilien auch in inflationären Zeiten an Wert zulegen können. Laut Analysehaus Bulwiengesa kletterten die Immobilienpreise in Deutschland bei Wohnungen und Häusern in den 1970er Jahren, als die Inflation auf bis zu 7,1 Prozent stieg.