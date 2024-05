Mieteinnahmen aus der Vermietung einer Wohnung oder eines Hauses sind Einkünfte und damit einkommensteuerpflichtig. Wir zeigen Ihnen, was von 10.000 Euro Miete übrigbleibt.

Die Höhe der Steuern auf 10.000 Euro Mieteinnahmen hängt also von Ihrem Gesamteinkommen ab, da Mieteinnahmen laut § 21 des Einkommensteuergesetzes (EStG) der Einkommensteuer unterliegen. t-online zeigt anhand eines Beispielfalls mit 10.000 Euro Mieteinnahmen, was für Sie bei der Steuer gelten würde.

So viele Steuern fallen bei 10.000 Euro Mieteinnahmen an

Gibt es einen speziellen Freibetrag für Mieteinnahmen?

Solange das gesamte Jahreseinkommen inklusive Mieteinnahmen unter diesen Beträgen liegt, fallen keine Steuern an. Übersteigt das Gesamteinkommen den Grundfreibetrag, müssen die Mieteinnahmen in voller Höhe zusammen mit den anderen Einkünften versteuert werden. Dabei wird der persönliche Einkommensteuersatz zugrunde gelegt.

Spitzensteuersatz und Höchststeuersatz

Der Spitzensteuersatz in Deutschland liegt aktuell bei 42 Prozent. Er wird bei einem zu versteuernden Einkommen von 66.761 Euro erreicht. Das entspricht einer zu zahlenden Steuer für Alleinstehende in Höhe von 17.437 Euro – die durchschnittliche Steuerbelastung liegt bei 26,12 Prozent.

Einkommen im mittleren Bereich: So viele Steuern fallen an

Angenommen, Ihr zu versteuerndes Einkommen beträgt 30.000 Euro inklusive der 10.000 Euro Mieteinnahmen: In diesem Fall würden Sie einen Durchschnittssteuersatz von etwa 15 Prozent zahlen. Auf die 10.000 Euro Mieteinnahmen entfallen demnach rund 1.500 Euro Steuern.

Hohes Einkommen: So viele Steuern fallen an

Bei einem Gesamteinkommen von 66.761 Euro entfallen auf die Mieteinnahmen also rund 2.611 Euro Einkommensteuer.

Steuern für Mieteinnahmen reduzieren – so geht´s

Verlustvorträge geltend machen: Übersteigen Ihre Werbungskosten die Mieteinnahmen, entsteht Ihnen ein Verlust. Diesen können Sie vortragen und in Folgejahren mit Gewinnen aus Vermietung verrechnen.

So viel kostet es, eine Grundschuld zu löschen

Nicht immer sinnvoll : So viel kostet es, eine Grundschuld zu löschen

Welches Formular bei der Einkommensteuererklärung verwenden?

Wenn Sie Gewinne aus der Vermietung oder Verpachtung von Häusern, Wohnungen oder anderen Immobilien erzielen, müssen Sie diese in Ihrer Einkommensteuererklärung gesondert in der sogenannten Anlage V angeben. Auch die Werbungskosten, die im Zusammenhang mit den Vermietungseinkünften stehen, müssen Sie in diesem Formular angeben.