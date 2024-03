Sowohl Sie als auch Ihr Gläubiger, also die Bank, unterschreiben das Dokument. In der Regel verfügen die Banken über entsprechende Vordrucke für eine Löschungsbewilligung. Diese Unterlagen müssen von einem Notar beurkundet werden. Danach reichen Sie oder der Notar die Löschungsbewilligung beim Grundbuchamt ein, das Ihren Antrag prüft und schließlich die Grundschuld löscht.

Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen

Wichtig zu wissen: Es ist nicht möglich, die Grundschuld ohne Notar löschen zu lassen. Eine notarielle Beurkundung ist zwingend erforderlich. In der Regel leitet der Notar die Löschungsbewilligung an das Grundbuchamt weiter.

So können Sie Kosten sparen

Wenn Sie Ihre Grundschuld nicht löschen lassen wollen, besteht in der Regel kein Risiko. Denn die Bank tritt die Grundschuld automatisch an Sie als Eigentümer ab, sobald Sie Ihre Darlehensschuld an die Bank zurückgezahlt haben. Die Grundschuld wandelt sich dann in eine Eigentümergrundschuld um und die Bank verliert ihr Recht an der Grundschuld.