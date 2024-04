Kaufhauskette in Schwierigkeiten

Jetzt ist es offiziell: Galeria Karstadt Kaufhof schließt Ende August deutschlandweit Filialen, 16 der 92 Niederlassungen sind betroffen. Damit werden auch Arbeitsplätze abgebaut. Von den rund 12.800 Menschen, die das Unternehmen beschäftigt, sollen 11.400 demnach ihren Job behalten. 1.400 aber werden gehen müssen, knapp ein Drittel davon sind Mitarbeiter in der Konzernzentrale in Essen . Die Zentrale wird außerdem nach Düsseldorf umziehen – denn auch die Essener Filiale steht auf der Streichliste.

Doch schaut man auf die derzeitige Lage am Arbeitsmarkt, müssen sich wohl nur ein Teil der vom Abbau betroffenen Angestellten jetzt Sorgen machen – trotz schwieriger Wirtschaftslage. "Die betroffenen Angestellten aus dem Einzelhandel dürften voraussichtlich schnell einen neuen Job finden", sagt die Arbeitsmarktexpertin Annina Hering von der Jobplattform Indeed laut einer Mitteilung des Unternehmens.

Bedarf im Einzelhandel gestiegen

Zwar zeigend die Daten von Indeed, dass in fast allen Branchen derzeit deutlich weniger eingestellt werde als noch im Vorjahr, so Hering. Für den Einzelhandel und die Arztberufe gelte das allerdings nicht – hier sei der Bedarf sogar gestiegen. "Im besten Fall führt die Kündigung sogar zu einem neuen Arbeitsvertrag mit verbesserten Konditionen."