Onlinebanking als Alternative

Automatenstandorte und Barabhebungen im Einzelhandel

Möchte man Bargeld abholen, ist das an Automatenstandorten möglich. In einigen Filialen, die personell nicht mehr besetzt sind, befinden sich noch Bargeldautomaten und Terminals für Überweisungen sowie für Ein- und Auszahlungen.

An Tankstellen endet der Service 2025, trotzdem steigt das Volumen an Abhebungen kontinuierlich an.

Was man sonst noch tun kann

Benötigt man eine Beratung, kann man die telefonischen Beratungsangebote oder die Beratung im Live-Chat nutzen. Einige Banken bieten einen mobilen Service an. Ein Bank-Bus kommt an bestimmten Tagen in der Woche oder im Monat in verschiedene Orte.