Soll Bargeld in Zukunft eine Bezahloption bleiben?

Die Digitalisierung macht vieles einfacher: Einkaufen, Behördengänge, Geld anlegen. Doch Papiergeld trotzt dem Trend. Deshalb sollte Bargeld auch in Zukunft wichtig bleiben.

Bargeld ist immer noch das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland. Aber der Zugang zum Bargeld wird schwieriger. Das ist das Ergebnis einer Onlinebefragung des Meinungsforschungsinstitutes eye square im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Für etwa ein Viertel der 1.000 befragten Internetnutzer ab 16 Jahren hat sich laut Umfrage in den vergangenen drei Jahren der Weg zum Abheben von Bargeld verlängert. Die Kosten für eine Bargeldabhebung sind für 23 Prozent der Befragten gestiegen. Und 27 Prozent der Befragten geben an, dass sie im vergangenen halben Jahr mindestens einmal in der Situation waren, nicht bar bezahlen zu können, weil eine Barzahlung gar nicht mehr möglich war.