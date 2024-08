Kreditinstitut Postbank Hotline – so erreichen Sie Ihr Kreditinstitut t-online , Jessica Jantz 14.08.2024 - 12:48 Uhr Lesedauer: 2 Min. Postbank (Symbolbild): Die Postbank gehört mit ihren rund 550 Filialen und 360 Beratungszentren zur Deutsche Bank AG. (Quelle: IMAGO/Bernd Friedel/imago) Kopiert News folgen

Bei Fragen, Anliegen oder Problemen erreichen Sie die Postbank über die Hotline. Sie sind genervt von langen Wartezeiten? Hier finden Sie die Kontaktdaten.

Als Kundin oder Kunde der Postbank können Sie Ihre Anliegen in den Filialen in Ihrer Nähe erledigen. In vielen Fällen reicht aber auch ein Anruf oder eine E-Mail. Nutzen Sie die folgenden Kontaktmöglichkeiten, um die Postbank zu erreichen.

Wie erreiche ich die Postbank telefonisch?

So können Sie die Postbank telefonisch erreichen:

Allgemeine Postbank-Banking-Nummer: 0228-5500-5500

Sperrnummern für Karten: 24-Stunden-Service für die Kreditkarte 0228-5500-5525 , für Postbank-Debit- und Sparkarten wählen Sie die Banking-Hotline

, für Postbank-Debit- und Sparkarten wählen Sie die Banking-Hotline Auskünfte zu Giro-, Kredit-, Spar- und Brokerage-Produkten: 0228-5500-5533

Auskünfte zum Bausparen (Mo. bis Fr. von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr): 05151-18-6700

Auskünfte zur Baufinanzierung (Mo. bis Fr. von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr): 0228-5500-5543

Deutsche Bank Immobilien (Mo. bis Fr. von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr): 0228-5500-1155

Auskünfte und Beratung zu Pfändungen (Mo. bis Fr. von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr): 0228-5500-1000

Pfändungsschutzkonto – Ansage des verfügbaren Freibetrags (24/7): 0228-5500-1000

Alle Telefonnummern sind Festnetznummern. Es fallen die üblichen Kosten für einen Anruf ins deutsche Festnetz an. Die Banking-Hotline ist von Mo. bis Sa. in der Zeit von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr besetzt, am Sonntag erreichen Sie zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr einen Mitarbeiter. Außerhalb dieser Zeiten können Sie Ihre Bankgeschäfte über einen automatisierten Telefonservice abwickeln.

Kontaktaufnahme zur Postbank per Fax

Möchten Sie ein Fax an die Postbank senden, stehen Ihnen drei Rufnummern zur Verfügung. Um eine schnelle Rückmeldung und Hilfe zu gewährleisten, bittet die Postbank um Übermittlung Ihrer Konto- und Vertragsnummer sowie Ihrer Adresse. Folgende Nummern stehen zur Verfügung:

Zentrale Fax-Nummer der Postbank: 0228-5500-5515

Deutsche Bank Immobilien GmbH: 0228-5500-1199

BHW Bausparkasse AG: 05151-18-3001

Kontaktformulare der Postbank für Kunden und Nicht-Kunden

Auf der Website der Postbank finden Sie verschiedene Kontaktformulare und E-Mail-Adressen, die Sie für Ihre Kontaktaufnahme nutzen können. Sie erreichen die Postbank zu Themen wie:

Wertpapiere

Baufinanzierung und Bausparen

Immobilienfragen

Meldung von Phishing-Mails

Beschwerden

Allgemeine Mitteilungen

Anschriften für den Postverkehr mit der deutschen Post

Die meisten Dokumente können Sie direkt in der Filiale abgeben oder per E-Mail versenden. Wenn Sie ein Dokument per Post an die Postbank senden möchten, verwenden Sie bitte die folgenden Adressen:

Privatkundenanschrift: Postbank – Privatkunden – 53245 Bonn

Postbank – Privatkunden – 53245 Bonn Geschäftskundenanschrift: Postbank – Firmen- und Geschäftskunden, 53245 Bonn