t-online, Stefanie Bloch 13.09.2024 - 09:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bei Fragen zu Ihren Finanzen können Sie sich an die Hotline der Sparkasse wenden. Es werden verschiedene Services angeboten. Eine Übersicht.

Ob im Alltag oder in Notsituationen – es kann immer mal wieder vorkommen, dass Sie schnell Unterstützung von Ihrer Bank benötigen. Die Sparkasse bietet dafür eine Hotline an, die rund um die Uhr erreichbar ist. Doch viele Kunden fragen sich: Welche Telefonnummer muss ich wählen? Und ist der Service auch am Wochenende verfügbar? In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zur Sparkassen-Hotline.

Die Sparkassen-Hotline rund um die Uhr

Die gute Nachricht zuerst: Die Sparkasse bietet eine 24-Stunden-Hotline an, die Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen, wenn Sie Ihre Sparkassenkarte verloren haben oder wenn Sie Ihnen entwendet wurde. Unter der Telefonnummer 116 116 können Sie Ihre Debitkarte oder Kreditkarte unkompliziert sperren lassen. Ebenso Ihren Onlinebanking-Zugang.

Da diese Notrufnummer für alle Sparkassen und damit bundesweit gilt, ist sie besonders praktisch, wenn Sie im Urlaub oder unterwegs sind. Rufen Sie aus dem deutschen Festnetz an, ist dieser Anruf für Sie kostenfrei.

Befinden Sie sich im Ausland, rufen Sie den Sperrnotruf unter +49 116 116 an oder wählen alternativ +49 30 4050-4050. Dieser Sparkassen-Hotline-Service ist ebenfalls montags bis sonntags rund um die Uhr verfügbar. Hier gelten jedoch die Preise Ihres Telefon-Vertragspartners.

Diese Services bietet die Sparkasse am Telefon

Die Sparkasse bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen auch am Telefon an. Neben der Kartensperrung können Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Konto, Überweisungen oder Lastschriften klären. Auch bei technischen Problemen wie dem Zugang zum Onlinebanking bietet der Kundenservice seine Hilfe an.

Bei vielen Sparkassen ist es zudem möglich, sich telefonisch zu Themen wie Krediten oder Altersvorsorge beraten zu lassen. Für spezielle Fragen rund um Ihr persönliches Konto oder individuelle Angebote wenden Sie sich am besten direkt an den zuständigen Bankberater Ihrer Filiale.

Ist der Sparkassen-Hotline-Service auch am Wochenende verfügbar?

In besonders dringenden Fällen wie der Sperrung einer Karte ist die Sparkassen-Hotline am Wochenende erreichbar. Auch der Zugang zum Telefonbanking ist bei vielen Sparkassen mit einem 24-Stunden-Service belegt. Ebenso die Hotline für giropay und giropay | Kwitt, wenn Sie mit Benutzername und Passwort/Biometrie oder mit den Onlinebanking-Zugangsdaten bezahlen.

Beachten Sie jedoch, dass an Wochenenden und Feiertagen nicht alle Dienstleistungen in vollem Umfang verfügbar sind. Detaillierte Auskünfte zu komplexen Finanzthemen oder spezielle Beratungen sollten Sie etwa während der regulären Öffnungszeiten Ihrer Sparkasse einholen oder in Anspruch nehmen.