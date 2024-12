Ein Besuch vom Gerichtsvollzieher sorgt oft für Anspannung. Doch was ist, wenn er erfolglos bleibt? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, ist die Anspannung bei Betroffenen groß. Sein Auftrag ist es, wertvolle Gegenstände zu pfänden, um Schulden zu tilgen. Doch was passiert, wenn er nichts findet, was er pfänden kann? In diesem Fall sind Betroffene nicht automatisch von ihren Schulden befreit – dennoch ergeben sich wichtige Konsequenzen, die Sie kennen sollten.