Zusätzliches Arbeitseinkommen Ist Weihnachtsgeld steuerfrei?

Von Leon Bensch Aktualisiert am 19.11.2025 - 13:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Weihnachtsgeld (Symbolbild): Mit dem 13. Monatsgehalt können sich Arbeitnehmer viele Extrawünsche erfüllen. (Quelle: AntonioGuillem)

Ob überhaupt und wie viel Weihnachtsgeld gezahlt wird, entscheidet der Arbeitgeber. Eindeutig geregelt hingegen ist, ob der Bonus versteuert werden muss.

Zunächst einmal besteht in der Regel kein Anspruch auf Weihnachtsgeld. Dennoch erhalten in Deutschland rund die Hälfte aller Angestellten diese Sonderzahlung zusammen mit dem November- oder Dezembergehalt auf ihr Konto überwiesen.

Das höchste Weihnachtsgeld wurde laut Statistik im Jahr 2022 mit durchschnittlich 5.263 Euro brutto in der Energiebranche bezahlt. Die Finanz- und Versicherungsbranche war mit durchschnittlich 4.198 Euro auf den vorderen Plätzen vertreten, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen mit durchschnittlich 3.653 Euro pro Mitarbeiter.

Diese Gratifikation oder Sonderzahlung, auch 13. Jahresgehalt genannt, wird von vielen Beschäftigten sehr geschätzt. Während die Höhe des Weihnachtsgeldes vom Arbeitgeber bestimmt werden kann, gibt es bei der Besteuerung keinen Ermessensspielraum: Weihnachtsgeld ist in voller Höhe steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Weihnachtsgeld ist steuerpflichtig

Wenn Ihr Arbeitgeber Weihnachtsgeld zahlt, ist das ein Grund zur Freude. Allerdings gehört das zusätzliche Geld zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Weihnachtsgeld ist also nicht steuerfrei und unterliegt auch bis zur Erreichung der Beitragsbemessungsgrenze der Sozialversicherungspflicht.

Das bedeutet, dass in dem Monat, in dem Weihnachtsgeld zusätzlich zum Gehalt gezahlt wird, höhere Abzüge anfallen. Die Lohnsteuer wird nach der sogenannten Jahreslohnsteuertabelle ermittelt. Dadurch wird unerwartet viel Lohnsteuer für das Weihnachtsgeld fällig.

Da das Weihnachtsgeld nicht laufend gezahlt wird und auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch sein kann, ist es steuerlich kein Arbeitslohn, sondern gehört wie Abfindungen und Urlaubsgeld zu den sogenannten "sonstigen Bezügen" und ist entsprechend zu versteuern.

Diese Regelung gilt für jeden Mitarbeiter in einem Angestelltenverhältnis, auch beim Weihnachtsgeld als Sonderzahlung für den Unternehmenschef.

Das gilt für Minijobber