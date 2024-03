Neu: Anlage N Doppelte Haushaltsführung

Änderung in der klassischen Anlage N

Und noch eine Neuerung betrifft die Werbungskosten: Wollen Sie das Finanzamt an Ausgaben beteiligen, die Ihnen entstehen, weil Sie zu Hause arbeiten, haben Sie dafür ab 2023 nur noch zwei Möglichkeiten. Und das spiegelt sich in der Aufmachung der regulären Anlage N wider.

Option 1: das häusliche Arbeitszimmer. "Sämtliche Kosten für das Arbeitszimmer sind als Werbungskosten absetzbar, wenn es den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit bildet", teilt die VLH mit. Wer die vollen Kosten für sein Arbeitszimmer in der Steuererklärung angeben wolle, müsse die Ausgaben anteilig ermitteln – also für Gas, Wasser, Strom, Miete oder auch Versicherungen. "Ab 2023 kann für das Arbeitszimmer alternativ die Pauschale von 1.260 Euro geltend gemacht werden, so spart man sich das Suchen und Ausrechnen von Belegen", heißt es weiter.

"Allerdings darf diese nur für tatsächlich im Homeoffice verbrachte Arbeitstage in der Steuererklärung eingetragen werden", so die Experten. Pro Tag können 6 Euro anerkannt werden, und das für maximal 210 Tage (210 Tage x 6 Euro = 1.260 Euro).

Anlage SO: Neuer Abschnitt

In der Anlage SO spiegelt sich das in einem eigenen Abschnitt wider, der sich mit Kryptowährungen und anderen sogenannten Tokens befasst. Geben Sie dort die Kauf- und Verkaufsdaten sowie eventuelle Werbungskosten an, die Ihnen beim Handel entstanden sind.