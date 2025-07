Verlustrücktrag: So erhalten Sie Ihr Geld zurück

Aktualisiert am 16.07.2025 - 12:28 Uhr

Aktualisiert am 16.07.2025 - 12:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sie haben Verluste erlitten und wollen sich Geld vom Finanzamt zurückholen? Per Verlustrücktrag verringern Sie Ihre Einkommensteuer aus dem Vorjahr.

Wenn Sie durch Ihre geschäftliche Tätigkeit in einem Jahr Verluste erleiden, zahlen Sie nicht nur keine Steuern. Sie können mit der Einkommensteuererklärung sogar einen Verlustrücktrag in das Vorjahr beantragen. Sie erhalten dann Geld vom Finanzamt zurück, das Sie im vorherigen Veranlagungszeitraum zu viel gezahlt haben. Lesen Sie hier, was dabei zu beachten ist.