Gut zu wissen

Die Günstigerprüfung gibt es nicht nur, wenn Sie Kapitalerträge haben. Das Finanzamt prüft auch in anderen Fällen, was dem Steuerzahler mehr Geld bringt: bei der Entscheidung zwischen Kindergeld oder Kinderfreibetrag, dem Sonderausgabenabzug oder den staatlichen Zulagen bei der Riester-Rente und der Entfernungspauschale oder den tatsächlichen Fahrtkosten beim Weg zur Arbeit. In diesem Ratgeber soll es jedoch nur um die Günstigerprüfung auf Kapitalerträge gehen.