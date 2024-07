Grundsteuererklärung kann öfter Pflicht sein

Wie oft das in der Praxis nicht geschieht, lässt sich schwer beziffern. Haubrich schätzt, dass jedes Jahr Hunderttausende Eigentümer eigentlich eine neue Grundsteuererklärung abgeben müssten, weil sie zum Beispiel an- oder ausgebaut, ihre Mietwohnung erworben oder aus einem Grundstück zwei gemacht haben. "Es gibt durchaus Nutzer unserer Grundsteuer-Software, die diese sogenannten Fortschreibungen einreichen. Viele wissen von dieser Pflicht aber gar nichts."

Bis wann Sie die Folgeerklärung einreichen müssen

Selbst wer fristgerecht seine aktuelle Grundsteuererklärung abgegeben hat, könnte inzwischen bereits zu einer weiteren verpflichtet sein – wenn sich seit dem 1. Januar 2022, dem Bewertungsstichtag für die Grundsteuerreform, etwas an Ihrem Besitz geändert hat. "In den meisten Bundesländern müssen Sie dann bis zum 31. Januar des Folgejahres eine neue Grundsteuererklärung einreichen", sagt Haubrich. Nur in Bayern, Hamburg und Niedersachsen gelte mit dem 31. März des Folgejahres ein späterer Termin.