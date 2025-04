In Deutschland gibt es viele unterschiedliche Arten von Steuern. Für Städte und Gemeinden, aber auch für die Bundesländer und den Bund bedeuten sie eine wichtige Einnahmequelle. Eine Unterscheidungsmöglichkeit der verschiedenen Steuerarten ist die Unterteilung in direkte und indirekte Steuern. Was diese beiden Arten kennzeichnet, erfahren Sie in diesem Artikel.