Strom- und Gassperren: Ministerin Lemke plant Moratorium

Lemke will Verbraucher vor Strom- und Gassperren sch├╝tzen

Die Energiekrise k├Ânnte dazu f├╝hren, dass einige Bundesb├╝rger ihre Rechnungen nicht mehr zahlen k├Ânnen. Die Verbraucherschutzministerin k├╝ndigt Hilfe an.

Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Gr├╝ne) hat im Falle eines weiteren Anstiegs der Energiepreise ein Moratorium f├╝r Strom- und Gassperren in Aussicht gestellt. "Es kann passieren, dass die Bundesnetzagentur im absoluten Krisenfall Energieunternehmen erlaubt, gestiegene Preise trotz Preisgarantie an die Verbraucher weiterzugeben", sagte Lemke der "Bild am Sonntag". "Wir brauchen dann f├╝r die Verbraucher ein Moratorium f├╝r Strom- und Gassperren. Und im Krisenfall m├╝ssten wir auch ├╝ber ein weiteres Hilfspaket entscheiden."