Die Gasumlage steht fest – was Sie jetzt wissen sollten

Ab wann wird die Gasumlage erhoben?

Wie wird die Umlage berechnet?

Um Geld aus der Umlage in Anspruch zu nehmen, müssen Firmen einen Antrag beim Unternehmen Trading Hub Europe (THE), dem sogenannten Marktgebietsverantwortlichen im deutschen Gasmarkt, beantragen. Aus allen Meldungen der Gaseinkäufer berechnet THE die genaue Höhe der Umlage und reicht die durchschnittliche Summe an die Energieversorger, also etwa die Stadtwerke, weiter. Diese geben die Kosten an die Endverbraucher weitergeben. Wirtschaftsprüfer und die Bundesnetzagentur überwachen diesen Prozess.