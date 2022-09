Bundesbank-Chef rechnet mit mehr als 10 Prozent Inflation

Der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, rechnet damit, dass die Inflation in Deutschland im Dezember ihren Höhepunkt erreicht haben wird. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat dürfte dann bei mehr als 10 Prozent liegen, sagte Nagel am Sonntag im Radio-Interview mit dem Deutschlandfunk (DLF). Danach dürfte sie fallen.

Jedoch auch 2023 werde die Jahresteuerung mit voraussichtlich mehr als 6 Prozent deutlich zu hoch liegen, so Nagel weiter. Eigentlich strebt die EZB eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Der wichtigste Hebel, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Geldpolitik der Zentralbank. Konkret kann die EZB durch eine Anhebung der Zinsen dafür sorgen, dass die Geldmenge sinkt und die Preise nicht weiter steigen.

Am Donnerstag hatte die EZB in diesem Zuge erstmals in ihrer Geschichte die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte auf einen Schlag erhöht. Dabei stecken die Währungshüter in einem Dilemma. Denn eine straffere Zinspolitik, die der Wirtschaft Geld entzieht, dämpft das Wirtschaftswachstum. Zudem sorgen sich hochverschuldete Staaten wie Italien davor, dass sie angesichts steigender Zinsen ihre Kredite nicht mehr begleichen können.