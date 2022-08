Philips trennt sich nach Schwächephase vorzeitig von Chef Frans van Houten

Philips-Aktie legt 2,3 Prozent zu

Van Houten stand zwölf Jahre an der Spitze von Philips. In dieser Zeit hat er das Unternehmen von einem Konglomerat zu einem Medizintechnik-Spezialisten geformt. An der Börse in Amsterdam legten die Philips-Aktien nach der Ankündigung seines Abgangs 2,3 Prozent zu.