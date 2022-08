"Im Winter knackt die Inflation die Zehn-Prozent-Marke"

Was bedeutet das für Verbraucher?

Das heißt erst einmal: Es wird teuer. Die Gasumlage wird denen am meisten wehtun, die jetzt schon von wenig Geld leben müssen. Wir dürfen nicht vergessen: Die Umlage kommt zu einer Zeit, in der die Preise ohnehin hoch sind. Die Gasumlage kommt on top. Viele werden im Winter Probleme haben, ihre Gasrechnung zu bezahlen.