Seid doch froh!

Das 9-Euro-Ticket ist Geschichte – und das Gejammer groß. Dabei ist der Vorschlag für einen Nachfolger mehr als nur ein Schritt in die richtige Richtung.

Stundenlange Verspätungen und dichtes Gedränge am Bahnhof und im Zug: Das alles haben die Deutschen dieses Jahr einmal mehr ertragen – und das fast ohne zu murren. Der Grund: Der Preis stimmte. 9 Euro im Monat. So viel Bahn für so wenig Geld gab es noch nie.