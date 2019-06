Nach Streit: Keine Lösung in Sicht

EU-Sondergipfel zu Spitzenposten unterbrochen

30.06.2019, 23:48 Uhr | dpa, rew, AFP, nhr, aj

Seit Wochen streiten die EU-Staaten über die neue Führung der Europäischen Union. Am Sonntagabend sollen die Personalien feststehen – doch dann kommt es zur Revolte.

Nach EU-Wahl - Weber, Timmermans, Vestager – Wer wird KommissionspräsidentIn? Nach EU-Wahl Weber, Timmermans, Vestager – Wer wird KommissionspräsidentIn? Nach der Wahl des Europäischen Parlaments hat der Kampf um den Posten des Kommissionspräsidenten begonnen. Im Rennen sind Manfred Weber von den Konservativen, Frans Timmermans von den Sozialdemokraten, aber auch Margrethe Vestager von den Liberalen.mehr

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Sonntagabend erneut heftig über die künftige Führung der Europäischen Union gestritten. Etliche Staaten rebellierten gegen einen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützten Vorschlag, nicht den CSU-Politiker Manfred Weber, sondern den Sozialdemokraten Frans Timmermans zum Präsidenten der EU-Kommission zu machen.

Der Plan war schon bei Vorgesprächen so umstritten, dass ein EU-Sondergipfel in Brüssel erst mit gut dreistündiger Verspätung begann. Nach eineinhalb Stunden wurde die Runde der 28 Staatenlenker für weitere Einzelgespräche unterbrochen. Eine Lösung war am Abend nicht in Sicht.

Seit der Europawahl Ende Mai ringen die EU-Staaten und das Europaparlament um die Besetzung des Spitzenamts in der Kommission und andere Topjobs. Die Ausgangslage ist äußerst kompliziert und verwirrend.

Merkel rechnete mit Streit

Angela Merkel hatte schon im am frühen Abend gesagt, dass sie mit schwierigen Verhandlungen rechnet. Die Kanzlerin sagte bei ihrem Eintreffen in Brüssel, es würden "keine sehr einfachen Beratungen, um es mal vorsichtig zu sagen".

Weber war Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), die bei der Wahl wieder stärkste Fraktion im EU-Parlament wurde. Der Niederländer Timmermans führte die Sozialdemokraten auf Platz zwei. Weber beanspruchte deshalb die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker für sich. Doch er fand weder im Rat der Staats- und Regierungschefs eine Mehrheit für seine Nominierung, noch im EU-Parlament eine Mehrheit für seine Wahl.

Angela Merkel: Die deutsche Kanzlerin geht offenbar nicht mehr davon aus, dass der EVP-Kandidat Weber neuer Kommissionschef wird. (Quelle: Johanna Geron/Reuters)



Merkel hatte am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Japan Vorgespräche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie den Regierungschefs der Niederlande, Mark Rutte, und Spaniens, Pedro Sánchez, geführt und einen Kompromiss angebahnt. Darüber informierte EU-Ratschef Donald Tusk am Sonntag das Europaparlament.

Tusk möchte einen Sozialdemokraten als Kommissionschef

Zuvor hatte EU-Ratschef Donald Tusk dem Europaparlament erstmals ein mögliches Personalpaket vorgelegt: Demnach war ein Sozialdemokrat als Kommissionschef vorgesehen. Die EVP sollte dafür zwei Ämter bekommen, das des Parlamentspräsidenten und das der EU-Außenbeauftragten. Ein Liberaler sollte neuer Ratschef werden, also Tusks Nachfolger. Damit schien das Prinzip gewahrt, dass nur einer der Europawahl-Spitzenkandidaten Kommissionschef werden soll – denn darauf besteht eine Mehrheit im Europaparlament. Merkel hatte mehrfach betont, dass sie keinen Konflikt zwischen den Institutionen – also zwischen Rat und Parlament – will.



Doch rebellierte die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, gegen den Plan. Bei einem Parteitreffen am Sonntagnachmittag sei Merkel heftig kritisiert worden, meldete "Die Welt" (Montag). Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow und andere hätten Merkel vorgeworfen, Parteiinteressen missachtet und sich nicht genug für Weber eingesetzt zu haben. Der irische Premier Leo Varadkar sagte beim Gipfel, der Vorschlag Timmermans sei nicht akzeptiert. Merkel sagte vor dem Gipfel: "Es werden keine sehr einfachen Beratungen."

Der französische Präsident Macron zeigte sich offen für Timmermans – aber auch für den Brexit-Unterhändler Michel Barnier und die dänische Liberale Margrethe Vestager für den Posten des Kommissionschefs. Vestager war allerdings nicht alleinige Spitzenkandidatin ihrer Parteienfamilie.

Weber hat noch weniger Unterstützung



Gegen Weber gab es allerdings noch größere Widerstände im Kreis der 28 EU-Länder. Deshalb könnte nun der Kandidat der zweitstärksten Kraft an die Spitze rücken. Nachdem es zwischenzeitlich so ausgesehen hatte, als würde Weber ganz leer ausgehen, ist er nun für einen anderen Spitzenposten im Gespräch: Möglicherweise könnte der EVP-Politiker der neue Parlamentspräsident werden.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis, der zu den Liberalen gehört, sprach sich ebenfalls gegen Timmermans aus. "Diese Person ist nicht die Richtige, um Europa zu einen", sagte Babis. Die vier Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Ungarn und Tschechien hätten Vorbehalte. Der ungarische Premier Viktor Orban protestierte in einem Brief an die EVP gegen Timmermans.

Babis antworte aber auf die Frage, ob die Zustimmung für Timmermans eine rote Linie sei: "Wir sind flexibel, wir müssen verhandeln." Am Ende soll ein ausgewogenes Paket herauskommen, mit dem alle Seiten leben können. Babis betonte, auch Frauen müssten vertreten sein.

Auch die Dänin Vestager wäre gerne Kommissionschefin geworden



Um Junckers Nachfolge beworben hat sich auch die dänische Liberale Margrethe Vestager, die aber nicht alleinige Spitzenkandidatin ihrer Parteienfamilie war.

Beim EU-Gipfel muss für den Posten des Kommissionspräsidenten eine Einigung gefunden werden, die von mindestens 21 Staaten mitgetragen wird, die 65 Prozent der Bevölkerung der EU repräsentieren.

Der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs hat das Vorschlagsrecht für den Posten, der in etwa einem Brüsseler Regierungschef der EU entspricht. Das Europaparlament will nur einen der Spitzenkandidaten zum Kommissionschef wählen. Der französische Präsident Emmanuel Macron und andere Regierungschefs sind eigentlich gegen das Spitzenkandidaten-Prinzip. Sie wollen freie Hand bei der Auswahl. Vor allem aber wollte Macron Weber verhindern.





Gesucht wird auch ein neuer Präsident für die Europäische Zentralbank (EZB). Am Sonntag war aber unklar, ob über diese Position in diesem Personalpaket mitentschieden wird.