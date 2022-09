"Pandemie ist vorbei": Ist das Joe Bidens Bush-Moment?

"Joe Biden möchte das Momentum der letzten Wochen aufrechterhalten und entwickelt eine Erzählung darüber, was ihm als Präsident alles gelungen ist", glaubt der Strategie- und Kampagnenberater Julius van de Laar im Gespräch mit t-online. Van de Laar, der 2008 und 2012 an der Wahlkampagne von Barack Obama mitgearbeitet hat, sieht durchaus einige Erfolge, die Biden für sich verbuchen kann: Als Beispiele nennt er etwa das große Infrastrukturprogramm, die geeinte westliche Reaktion auf den Ukraine-Krieg oder dass der US-Präsident die Produktion von Halbleitern in den USA angekurbelt hat. Das Problem sei nur, dass seine Zustimmungswerte trotzdem unter 40 Prozent liegen. Mit seinem verkündeten Ende der Pandemie versuche der Präsident, dem nun entgegenzuwirken.

Lebenserwartung verkürzt

Trotz Bidens Erzählung hat die Pandemie ein Loch in der amerikanischen Gesellschaft hinterlassen. 95 Millionen Mal sind die US-Bürger bisher an dem Virus erkrankt, mehr als eine Million Menschen starben. Die Verluste durch das Virus sind so hoch, dass sie sich auf die Lebenserwartung der Amerikaner auswirken. Das zeigt ein Bericht der Gesundheitsbehörde CDC aus dem August: Während ein Amerikaner 2019 statistisch betrachtet noch mit einer Lebensdauer von knapp 79 Jahren rechnen konnte, sind es 2021 nur noch 76 gewesen.

Dennoch sieht es aktuell so aus, als habe das Land die schlimmsten Pandemiezeiten vorerst hinter sich: Momentan fallen dem Virus im Sieben-Tages-Mittel rund 390 Menschen pro Tag zum Opfer. Das mag viel klingen, doch im vergangenen Winter starben in den USA zeitweise mehr als 2.700 Menschen täglich, im Winter 2020/2021 sogar mehr als 3.000. Die CDC geht in aktuellen Prognosen davon aus, dass in den kommenden Wochen die Todeszahlen weiter zurückgehen, während die Zahl der Hospitalisierungen stagnieren soll.

International stehen die USA damit nicht alleine: In vielen Staaten der Welt deuten Zahlen auf Entspannung hin. Auch WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus ließ vergangene Woche Hoffnung auf ein Ende durchblicken.

"Pandemie nicht mehr das beherrschende Thema"

In den USA wurden dementsprechend auch die Corona-Regeln weitestgehend abgeschafft: Die Quarantänezeit wurde von zehn auf fünf Tage verkürzt. Die Maskenpflicht gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln schon seit April nicht mehr – sie wurde durch ein Gericht in Florida gekippt. Seitdem handelt es sich bei den Äußerungen der Gesundheitsbehörde CDC in puncto Maske nur noch um Empfehlungen. Zudem sind auch dort, wie in der Europäischen Union, schon zwei an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe zugelassen.

"Die meisten Amerikaner spüren, dass die Pandemie nicht mehr das beherrschende Thema ist. Deshalb kann die Aussage Biden zumindest kurzfristig helfen", ist sich Van de Laar sicher. Das könne sich allerdings jederzeit durch eine neue Virusvariante ändern.