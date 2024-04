Chef von Atomenergiebehörde reist in den Iran

Auch Grossi sagt in einem Interview mit dem US-Sender CNN , dass er mit Teheran wegen eines Besuchs im Gespräch sei. Allerdings seien bislang weder ein Datum noch eine Agenda vereinbart worden. Grossi versucht seit langem, vom Iran Antworten zu geheimen nuklearen Aktivitäten in der Vergangenheit zu erhalten. "Es bestehen noch immer wichtige Informationslücken", sagte Grossi. Mit Blick auf die militärischen Spannungen zwischen Israel und dem Iran warnte der IAEA-Generaldirektor, dass Angriffe auf Atomanlagen ein "schrecklicher Fehler" wären. "Alle Seiten sollten sich extrem zurückhalten", fordert Grossi.

Cameron fordert G7 zu neuen Sanktionen gegen Iran auf

12.47 Uhr: Der britische Außenminister David Cameron hat die G7-Staaten vor ihrem Treffen in Italien zur Verabschiedung neuer "koordinierter Sanktionen" gegen den Iran aufgerufen. "Was wir wollen, sind koordinierte Sanktionen gegen den Iran", sagt Cameron während eines Besuchs in Israel vor britischen Medienvertretern. Er wirft Teheran vor, "hinter so vielen bösartigen Aktivitäten in dieser Region" zu stecken.