Netanjahu kündigt Vergeltung an – "Iran hat großen Fehler gemacht"

Der Iran hat Israel angegriffen. Benjamin Netanjahu droht mit einem Gegenschlag. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Netanjahu: Iran wird für seinen Fehler bezahlen

23 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach dem iranischen Angriff Vergeltung angekündigt. "Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht – und er wird dafür bezahlen", sagte Netanjahu dem israelischen Sicherheitskabinett nach Angaben seines Büros.

Israels Armeechef kündigt nach Irans Angriff Reaktion an

22.55 Uhr: Israel Armeechef Herzi Halevi hat eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff angekündigt. "Wir werden entscheiden, wann wir den Preis fordern und unsere präzisen und überraschenden Angriffsfähigkeiten demonstrieren werden", sagte der israelische Generalstabschef. Dies geschehe auf Anweisung der Regierung. Wie genau ein Vergeltungsschlag aussehen könnte, teilte er nicht mit.

Halevi zufolge hat Israel seine Fähigkeit gezeigt, den Erfolg seines Feindes zu verhindern. Grund sei das vorbildliche Verhalten der Zivilbevölkerung sowie seine starke Luftabwehr. Landesweit hatten Millionen Menschen gemäß den offiziellen Anweisungen Zuflucht in Bunkern und Schutzräumen gesucht.

"Die Mehrheit der ankommenden Raketen wurde von Israel und einer von den Vereinigten Staaten angeführten Verteidigungskoalition abgefangen", teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari mit. "Es gab einige wenige Einschläge im Zentrum Israels, weitere im Süden Israels." Der Angriff des Iran sei eine schwere und gefährliche Eskalation. "Unsere Verteidigungs- und Angriffsfähigkeiten sind auf höchstem Niveau."

Israel dankt Baerbock: "Wissen, wer unsere Freunde sind"

22.42 Uhr: Israel hat sich bei Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bedankt. "Vielen Dank, Außenministerin @ABaerbock", schrieb der israelische Außenminister Israel Katz auf X. Die Unterstützung und Solidarität von Anführern und Ländern in aller Welt werde man nie vergessen. "Wir wissen, wer unsere Freunde sind." Der Iran habe am heutigen Tag die rote Linie überschritten, so Katz. Israel werde angesichts der brutalen Attacke auf seine Bürger dazu nicht schweigen. Die gesamte freie Welt müsse an Israels Seite stehen, um die iranische Achse des Bösen zu stoppen, bevor es zu spät sei.

Israel plant offenbar Angriff auf iranische Atomeinrichtungen

22.25 Uhr: Israel hat dem Iran offenbar in den vergangenen Tagen mitgeteilt, dass jeder Raketenangriff auf israelische Gebiete zu einem israelischen Schlag gegen iranische Nuklear- oder Öleinrichtungen führen werde. Das berichtet das "Wall Street Journal".

Nach dem Raketenbeschuss betont der israelische Außenminister Israel Katz, dass "das Ayatollah-Regime die rote Linie überschritten hat". Sein Land würde nach dem "kriminellen Angriff des Iran auf israelische Bürger nicht schweigen."

Iranische Rakete tötet Palästinenser im Westjordanland

21.15 Uhr: Bei den Raketenangriffen des Iran ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein palästinensischer Zivilist starb, als ein Projektil in der Stadt Jericho im Westjordanland einschlug. Der aus dem Gazastreifen stammende Mann sei durch herabfallende Splitter getötet worden, sagte Hussein Hamayel, der palästinensische Gouverneur der Region.

USA: Angriff des Iran auf Israel "vereitelt und unwirksam"

21.10 Uhr: Die US-Regierung bezeichnet den iranischen Raketenangriff auf Israel als "vereitelt und unwirksam" und droht mit Konsequenzen. "Uns ist nichts über Schäden an Flugzeugen oder strategischen militärischen Einrichtungen in Israel bekannt", sagt US-Sicherheitsberater Jake Sullivan in Washington. Man habe bereits deutlich gemacht, dass dieser Angriff Konsequenzen haben werde und daran arbeite man nun mit Israel. Es handele sich um eine "bedeutende Eskalation". Kriegsschiffe des US-Militärs hätten dabei geholfen, den Raketenangriff abzuwehren.

Israel: "Dieser Angriff wird Konsequenzen haben"

20.41 Uhr: Israel kündigt nach dem iranischen Angriff mit knapp 200 Raketen Vergeltung an. "Die Ereignisse dieses Abends werden Konsequenzen haben", sagt der Armeesprecher Daniel Hagari vor Reportern. Der Iran habe die Situation im Nahen Osten weiter eskaliert und Israel werde an jenem Ort und Zeitpunkt handeln, "an dem wir es für richtig halten", so Hagari weiter.