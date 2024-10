Iran schließt mehrere Flughäfen

Libanon: Schuljahr kann nicht pünktlich starten

17.40 Uhr: Das neue Schuljahr im Libanon beginnt später als ursprünglich geplant. Bildungsminister Abbas Halabi erklärt in einer Pressekonferenz, der Schulstart sei wegen der israelischen Angriffe auf Ende Oktober verlegt. Es sei aktuell an mehreren Orten im Land unmöglich, einen geregelten Schulbetrieb zu gewährleisten.

Gouverneur: Angriff im Libanon nahe römischer Ruinen

15.29 Uhr: Israel hat nach Angaben des Gouverneurs von Baalbek-Hermel Ziele in unmittelbarer Nähe zu weltbekannten römischen Ruinen angegriffen. Der Angriff habe sich 500 bis 700 Meter von den archäologischen Stätten in Baalbek entfernt ereignet, erklärt Baschir Chodr bei X. Er veröffentlicht ein Foto von Rauchwolken, offensichtlich unmittelbar nach dem Angriff, unweit von Überresten eines römischen und bei Touristen beliebten Tempels.

Mindestens 18 Tote bei israelischem Luftangriff in Gaza

Das israelische Militär teilt in einer Erklärung mit, es habe "einen präzisen Schlag gegen Hamas-Terroristen geführt, die in einem Kommando- und Kontrollzentrum operierten, das in einem Gebäude untergebracht war, das zuvor als 'Shuhada al-Aqsa'-Moschee in der Gegend von Deir al-Balah diente".

Israel fängt Drohnen vor der Küste ab

4.51 Uhr: Israel hat am Sonntagmorgen drei Drohnen vor der Küste Israels erfolgreich abgefangen, teilte das Militär (IDF) mit. Zwei der Drohnen wurden nach Angaben der IDF von einem Raketenschiff der Marine im Mittelmeer abgefangen, wobei nicht erwähnt wurde, von wo aus die Drohnen gestartet worden waren. Die andere wurde von der Luftwaffe von Osten her vor der Küste Zentralisraels abgefangen.

Israel: Haben Kommandozentralen im Gazastreifen angegriffen

2.20 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut Kommandozentralen der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Eine habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstenstreifens in einem Gebäude befunden, in dem früher eine Schule gewesen sei, hieß es. Eine andere Kommandozentrale habe sich in demselben Gebiet in einem Gebäude befunden, das früher als Moschee gedient habe. Arabischen Berichten zufolge gab es in dem Gebiet 15 Tote und Dutzende Verletzte. Weder die arabischen Berichte noch die Angaben der Armee ließen sich unabhängig prüfen.